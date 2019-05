El crimen que impacta a Argentina: Mató a su hermano de un martillazo defendiendo a su ex

De acuerdo a lo detallado por La Nación , el fallecido fue identificado como Alberto Balbuena, cuyo cuerpo fue ubicado el pasado 22 de enero cubierto por una bolsa y una lesión craneal atribuible a una bolsa.

Pero no fue hasta el pasado jueves cuando se revelaron las causas y motivaciones del responsable: su hermano Mariano.

La víctima(Alberto) quedó en libertad luego de cumplir una condena de 15 años, pero no tenía dónde hospedarse, ante lo cual fue Mariano quien le ofreció su vivienda.

La casa era compartida con su pareja,Lidia, pero tras una serie de peleas, Mariano se separó de esta y se fue del inmueble. Sin embargo, su hermano decidió quedarse con la mujer e inició una relación con ella.

Pero el amor no redimió a Alberto. Según testigos, se volvió cada vez más violento con la mujer, que es portera de un colegio de la zona. Le reclamaba plata, salía por las noches sin destino cierto y muchas veces ni siquiera. La relación entró en un estado crítico: La dueña de casa le había sacado las llaves de la puerta de la casa y solo le dejó las del portón de calle, por lo que cada vez que Alberto quería entrar, la mujer era quién le abría.

Los detectives relataron que la noche del 21 de enero pasado, pocas horas antes de que la vida de Alberto terminara con la cabeza partida de un martillazo, él le exigió a su pareja más plata. Ella se la dio para que no la molestara más. Balbuena, como solía hacer, salió a dar vueltas. Pero ella ya no aguantaba más: tomó el teléfono y llamó a su ex.

Le contó todo lo que estaba pasando. Mariano, quien había formado otra familia, la escuchó y le dijo que más tarde iría a ayudarla. Al rato, "Petro" volvió envalentonado y le tocó la ventana a Lidia para reclamarle más dinero. Ella le dijo que no y comenzaron a discutir violentamente.

La mujer, cansada de la situación, cedió por última vez; le dio otros mil pesos, pero le aclaró: "No te quiero ver nunca más". Lidia pasó la noche de calor con miedo, sin sospechar el dramático final.

Voceros de la causa contaron que a las seis de la madrugada "Petro" volvió. Pero en la casa también estaba Mariano. No se veían hacía años.

Los hermanos Balbuena comenzaron a discutir. El cruce aumentó su tensión palabra a palabra. Según las declaraciones de Lidia, Mariano le reclamaba a "Petro" que se había quedado con su casa y que le debía plata. "Petro", en respuesta, agarró una botella y se la lanzó a su hermano. Ahí cruzaron el punto límite. Mariano tomó un martillo y lo golpeó; primero lo desmayó y luego le dio el golpe letal en la cabeza.

Ni Lidia ni Mariano podían creerlo, pero el hombre estaba muerto. Los investigadores judiciales precisaron que, entonces, Mariano tomó una frazada azul envolvió a la víctima. La cabeza quedó a la vista y le colocó una bolsa de nylon negra para taparla.

Se lo colocó sobre el lomo y salió de la casa. Mientras cargaba el cadáver para meterlo en el baúl de su Ford Sierra llamó a Lidia para que lo ayudara a introducirlo. Lo acomodaron. Se subió al auto y pisó el acelerador. No paró hasta que llegó a un descampado a unas 40 cuadras de la casa en la que alguna vez vivió con Lidia, y se deshizo del cuerpo.