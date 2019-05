Abogado de la familia de Fernanda Maciel: "Hay un secreto a voces"

Pedro Díaz el abogado de la familia de Fernanda Maciel estuvo en Hola Chile de la Red y reveló nuevos detalles de la línea investigativa que lleva la fiscalía.

“Sin dar nombres, estamos en la línea correcta. Es la línea que maneja la fiscalía y nos hace sentido. Hay un secreto a voces en ese sentido, pero no quiero alimentar nada”, declaró el profesional.

Los nuevos procedimiento que se realizarán en la bodega, último lugar donde se vio a la joven, hacen creer que se llegará a una nueva información del caso.

“Todo indica que ella ingresó o estuvo en ese sector de la bodega. Por esa razón es el punto cero de la investigación. Por esa razón hay un experto que se interesa y trae este equipo. Ya llegará el minuto de analizar lo que no se hizo o que se hizo mal”, declaró Díaz, en relación al trabajo que liderará Carlos Gutiérrez, analista forense que arribará desde Estados Unidos para periciar la bodega con alta tecnología.

Estos trabajos permitirán contrarrestar los datos que se obtengan con lo hecho por los topos a fines del año pasado en la zona.

“(Esto) nos permite de una vez por todas revisar completa esa propiedad. Me liberaron cierta información de la carpeta, que la estamos estudiando. Curiosamente no está el informe de Los Topos. Voy a insistir que la fiscalía me entregue ese informe, para saber qué refleja para saber la maquinaria fue utilizada y quién la operó. Para poder hacer la comparativa”.

Sobre las últimas conversaciones de “Fer” con un amigo y la revelación de nuevos videos claves, el abogado indicó que “ante esa evidencia no hay mucho que decir. Dejemos que estas pericias hablen por sí solas”.