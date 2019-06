Mujer detenida por golpear a su hija: “Hay mamás que son peores que yo”

Un dramático caso de abuso se conoció este viernes, cuando a través de un video que se viralizó se pudo conocer de una madre que se grabó golpeando a su hija de solo dos años, como venganza hacia su ex pareja.

Se trata de Ximena Carolina Tapia Quintana, una mujer de 38 años, quien fue detenida por Carabineros de Maipú, luego de que vecinos realizaran la denuncia.

En la grabación la mujer señala “mira lo que le hago a tu hijita. Mira lo que hago con tu hija porque no la quiero”, mientras la golpeaba y agarraba fuertemente del pelo.

A pesar de la evidencia de la agresión, la Fiscalía ordenó dejarla en libertad, aunque podría ser formalizada por violencia intrafamiliar.

La mujer explicó a 24 Horas su acción, asegurando que “no sé, me sentí mal, me bloquee”. Además, reconoció que “me desquité con ella (hija) para que a él (ex pareja) le doliera, por lo que me dijo a mí. Igual estoy arrepentida”.

Tapia agregó sobre su actuar que “todos cometemos errores, no soy la única. Hay mamás que son peores que yo”.

Según 24 Horas, la mujer será sometida ahora a exámenes siquiátricos, mientras la menor quedó al cuidado de la abuela paterna.