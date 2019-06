Joven que protagonizó video sexual con Carabinero sufre amenazas y filtraron sus datos

Carla Becerra tiene 21 años y fue la protagonista de una grabación íntima junto a un carabinero en un servicio de Urgencias en el Hospital de la Serena.

Becerra habló con 24 Horas sobre los difíciles días que ha pasado luego de que se filtrara el material y dieran de baja a su pareja y dieran a conocer sus datos.

"Yo al ser novia de él, pensé que quizás era buena idea grabarme o crear contenido con un carabinero. Nunca tuve la intención de perjudicarlo. Corté partes donde él contestaba la radio, todo, para que no pasara todo esto”, explicó la mujer, quien además reveló que vende contenido erótico en la web.

Sobre la filtración de sus datos personales, Carla Becerra agregó que “independiente a lo que yo me dedique, no tienen por qué exponerme de ese modo porque yo no estoy cometiendo ningún delito. Sobre todo que un cabo primero haya hecho eso, porque debería protegerme. Me expuso como a cualquier delincuente”.

“Yo no soy escort, yo vendo fotografías y contenido explícito, pero no me junto para nadie y tampoco recibo nada a cambio”, aclaró.