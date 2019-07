Revelaron conversaciones de Felipe Rojas con familiares a un mes de la desaparición de Fernanda Maciel

El matinal de Chilevisión "Contigo en la Mañana" reveló conversaciones telefónicas del imputado por el crimen de Fernanda Maciel, Felipe Rojas, con algunos familiares, realizadas cuando la investigación estaba comenzando.

En las charlas, los familiares de Rojas, le dan diferentes consejos sobre cómo enfrentar los interrogatorios y la presencia de policías.

En la primera charla dada a conocer, que fue con su padre, y se produjo en marzo de 2018, a un mes de la desaparición de la joven, el hombre le preguntó a Rojas si lo habían llamado de nuevo (desde la policía).

"Sí, el viernes tengo que ir, me dijeron que era la última, que era el psicólogo...", respondió Rojas, a lo que su padre le dijo "ya, trata de acordarte bien lo que dijiste anteriormente, Felipe".

"Porque si no, lo único que van a hacer es comparar lo que vay a hablar con lo que hablaste el otro día", agregó el hombre, quien posteriormente le dice "si al final no tienen ni una hu… No tienen nada. Nada de nada".

"Sí, así que se pueden ir al diablo estos hue.... así que eso viejito", respondió el acusado por la muerte de Maciel.

En la misma época, se produjo una conversación con una mujer, no identificada, quien le dijo que "Ya, no te vai pa la casa porque sabis que están los del Labocar".

"Quédate allá no mas yo estoy acá en Apoquindo y les dije que me esperaran que llegara yo porque van con una orden pa revisar la casa", agregó la mujer.

Rojas en la misma conversación preguntó si acaso los policías revisarían la casa, a lo que la mujer le contestó de manera afirmativa.