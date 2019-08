Robaron el automóvil fiscal del director de Fonasa en una encerrona en Cerro Navia

Esta madrugada, el chofer del director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Marcelo Mosso, sufrió un asalto en la comuna capitalina de Quinta Normal.

Según informó la Fiscalía, y de acuerdo a los primeros antecedentes, cuando el conductor se trasladaba solo en un vehículo fiscal asignado para Fonasa, específicamente en la Costanera Norte, a la altura de la salida de General Velásquez, fue interceptado por un grupo de seis o siete sujetos, aparentemente todos jóvenes, quienes lo intimidaron con armas de fuego.

Los delincuentes utilizaron el método denominado "la encerrona", un modus operandi de los antisociales donde bloquean el paso de su objetivo cruzándole un vehículo.

Pese a lo violento del robo, la víctima, preliminarmente, no presenta lesiones.

"Me pegó 'la encerrona' en la curva, arriba, tras lo cual aceleré el auto, traté de sacármelo de encima. Tres veces me bloquearon la pasada y al final un auto blanco me chocó. Me sacaron a la fuerza, apuntándome con un arma. Me increparon a puros garabatos para que entregara las llaves, me trajinaron por todos lados", declaró el conductor afectado, Ricardo Carter.

"Posteriormente, por diligencias realizadas por personal de Carabineros, se logró detener a un menor de edad en el auto que había sido sustraído a la víctima", detalló el fiscal de la zona Centro Norte, Felipe Olivari.

La captura del menor se produjo en la comuna capitalina de Cerro Navia tras una persecución de la 45a Comisaría de Carabineros de dicha comuna que derivó en un accidente de tránsito en la intersección de Rolando Petersen & La Africana.

"Los dos autos en que se movilizaban los delincuentes chocaron entre ellos, a raíz de la gran velocidad en que iban, y se dieron a la fuga corriendo. Finalmente, carabineros pudieron detener a una de estas personas", informó el fiscal Olivari. El resto de la banda sigue prófugo.

"El sujeto abordaba el vehículo sustraído. Este detenido había sido visto por personal de Carabineros bajándose del móvil tras el accidente", lo que llevó a la captura, precisó el teniente Francisco Pérez Valdivia, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente.

El menor -cuya edad no ha sido revelada- fue detenido por el delito de receptación de vehículo motorizado, agregó el persecutor, quien añadió que "estamos realizando todas las diligencias para ver si podemos relacionarlo con el delito de robo con intimidación".

Esta mañana, el ministro de Salud, Jaime Mañalich explicó que el chofer estaba trabajando a esa hora porque el director Mosso se encontraba elaborando el proyecto de ley para reformar la ley de fármacos.