Joven muerto en fábrica Kayser tendría tres orificios en el tórax que no habrían sido medidos por el SML

Acorde a lo reportado por el medio El Mostrador, el menor de edad Joshua Osorio Arias, de 17 años, tenía tres orificios en el tórax que no fueron medidos por el Servicio Médico Legal. Estos datos su serían parte de su autopsia, la que se llevó a cabo el día 21 de octubre.

Cabe recordar que el joven, que cursaba segundo medio, fue uno de los cinco fallecidos que aparecieron en el incendio de la fábrica Kayser en Renca, la que había sido saqueada el mediodía del domingo 20 de octubre, para posteriormente sufrir el siniestro tras el que aparecieran los cadáveres calcinados.

El hecho fatal ocurrió durante el primer día de toque de queda en medio del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno, a un día de que iniciara el estallido social.

Cabe destacar que aún existen dudas respecto a la identidad de algunos de los cuerpos encontrados en la fábrica, ya que el estado en el que se encontraban ha dificultado que familiares puedan reconocerlos y afirmar en definitiva si son o no quienes dieron por perdidos durante las manifestaciones.

El dato respecto a los orificios en el tórax que no habrían sido no investigados en el cuerpo del menor de edad fue revelado por el medio Interferencia, quienes señalaron, acorde al parte de autopsia del menor, que el daño recibido por Joshua Osorio ocurrió en la "parrilla costal posterior derecha, entre las costillas 10 y 11".

Además indicaron que lo que haya provocado los orificios también dañó la costilla número 10 de Joshua, la que presenta astillamiento y bordes irregulares.

Este detalle genera aún más dudas y hay quienes apuntan además a que dichos agujeros no fueron medidos por el Servicio Médico Legal.

Acorde a lo indicado por Luis Ranaval a Interferencia, experto que se desplegó para el trágico incendio de la cárcel de San Miguel el procedimiento del SML no fue correcto.

El profesional indicó que "Describe, pero no analiza los orificios en la espalda, no envía muestras para estudio de residuos de pólvora o de disparo. ¿Cuál es el origen de los orificios en el tórax, que ni siquiera se miden? (…) No se realiza ninguna descripción radiológica".

Ranaval además indicó que "los cadáveres no deberían ser sepultados hasta que no se revisen los informes de autopsia" y agregó que "Es atípico que exista un orificio con una fractura aislada sin que se afecten simultáneamente el resto de las costillas expuestas a las mismas condiciones de calor y fuego".