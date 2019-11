Revelan que perdigones disparados por Carabineros contienen plomo

En el informe, los académicos, comprueban que comprobar que los proyectiles están compuestos solamente en un 20% de goma, el 80% restante es sílice, plomo y sulfato de bario.

“La sílice hace que aumente la dureza del material y las partículas de plomo hacen que aumente su peso (el peso está directamente relacionado con la energía cinética de los balines). Ambos efectos, dureza y energía, hacen que se aumente significativamente el daño que producen los balines. Son más parecidos a una piedra que a una bala de goma”, indica el profesor Palma.

Los expertos en materiales caracterizaron la muestra de perdigón, realizando análisis y ensayos para identificar sus materiales componentes, además de sus propiedades físicas como densidad y dureza. Se realizan los análisis básicos de determinación de la materia prima, tales como densidad, contenido de cargas, análisis de espectroscopía FTIR, análisis térmico diferencial de barrido DSC, microscopía SEM.

De acuerdo con los ensayos realizados se concluye que las muestras analizadas son perdigones y que éstos contienen un 20% de caucho y el 80% restante corresponde a otros compuestos (sílice (SiO2), sulfato de bario (BaSO4) y plomo (Pb)). Como resultado la dureza del perdigón es de 96.5 Shore A, lo que está directamente relacionado con el daño que puede causar.

Al respecto la directora del DIMEC, Viviana Meruane, indica que “el hecho de que sean más duros que la goma hace que produzcan más daño y penetren en el cuerpo. Un balín de goma debería solo rebotar y dejar un hematoma, pero los que ocupan Carabineros, penetran”.

El documento fue elaborado a solicitud de la Unidad de Trauma Ocular del Hospital El Salvador, quienes requerían la composición de los proyectiles (balines) utilizados por la policía para entender las razones del elevado número de personas con traumas oculares y ceguera, que han convertido a Chile en el país con más traumas oculares del mundo.

Según la Sociedad Chilena de Oftalmología (Sochiof), las cifras de víctimas oculares durante las protestas, que comenzaron a principios de octubre por el aumento de los costos de transporte y una desigualdad profundamente arraigada, han superado a las 200 personas; donde el 60% padeció una disminución severa de la visión, mientras que casi el 30% quedó completamente ciega en un ojo.

Hablando ante la Comisión de DD.HH., el presidente de la Sochiof, Dennis Cortés, indicó que cerca del 30% de las víctimas "ingresa con el globo ocular estallado, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de recuperación visual en ese ojo", informando además que la cantidad de lesionados en los ojos por balas de goma no solo es récord en la historia de Chile, sino del mundo ya que "no hay ningún número en la historia de nuestra especialidad que avale estos números que tenemos en este momento", afirmó.

Según la Cruz Roja, más de 2.500 personas han resultado heridas durante las protestas en Chile. Y de acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), hubo al menos 400 lesiones por disparos de balas de goma o perdigones.