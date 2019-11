Asaltan y roban auto de concejala de Ñuñoa en Providencia

Los hechos ocurrieron a las 22:00 horas, en calles Huelen con Av. Providencia, cuando un sujeto de 27 años, con amplio prontuario policial, abordó a la concejala en su vehículo, amenazándola con un arma blanca.

Según relató la propia afectada, manifestantes y Carabineros ayudaron en la captura del delincuente, quien la obligó a bajar del vehículo y huyó del lugar.

“Se me acerca alguien que me dice: ‘Bájate que te voy a matar’. Me di vuelta, lo miré, me di cuenta que no era broma, me abrió la puerta, apuntándome con un arma con filo”, detalló Hidalgo a los medios de comunicación.

Una vez fuera de automóvil pidió ayuda a manifestantes que estaban apostados en las cercanías, los que rápidamente la contuvieron y pidieron ayuda a una patrulla de Fuerzas Especiales que estaba en el sector.

Además el helicóptero de Carabineros que monitoreaba la zona por las manifestaciones cercanas a Plaza Italia, colaboró en la búsqueda del vehículo, que fue interceptado luego de una persecución de 10 minutos, en Vicuña Mackenna con Irarrázaval.