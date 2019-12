Niña de 10 años quedó inconsciente y con compromiso motor producto de ataque con lacrimógenas

Acorde a lo reportado por el medio Radio Universidad de Chile una menor de 10 años sufrió graves daños la noche de este sábado producto de recibir los gases lacrimógenos usados por Carabineros, por lo que fue derivada al Hospital Roberto Del Río, aunque en una primera instancia la niña fue atendida por personal de la organización "Salud en Resistencia".

Tras la constatación del hecho la Fiscalía Centro Norte habría dado curso a una investigación respecto al caso, en tanto que la Clínica Jurídica de la U. Chile comenzó a evaluar acciones legales por su parte.

La madre de la menor estaba con sus dos hijas -de diez y siete años-, además de una sobrina, en la esquina de la calle Ramón Corvalán con la Alameda, donde se realizaba la velatón en memoria de Mauricio Fredes, manifestante que murió durante las protestas del pasado viernes.

Acorde al reporte de testigos y personas que atendieron a la menor, los problemas derivaron de un uso indiscriminado de gases lacrimógenos por parte de Carabineros, y las consecuencias en la niña de 10 años fueron un complejo compromiso motor, el que se presentó tras estar inconsciente por casi 20 minutos.

El uso de estos elementos por parte de la fuerza policial habría comenzado en medio del acto conmemorativo, con el uso del carros lanza aguas y gases lacrimógenos. Tras este hecho la madre de la menor se desmayó producto de la intensidad de las lacrimógenas.

Después de esto, Natalí Jarpa, estudiante de enfermería que recibió y atendió a la familia en el punto de asistencia médica, señaló que “la niña de 10 años, por proteger a su hermana de siete años, va donde ella y recibe las lacrimógenas. Cuando viene el zorrillo ella va donde su hermana y, por lo que contó la niña (de diez años), siente un fuerte impacto en la espalda. Lo cual todavía nosotros no sabemos qué es lo que recibió en la espalda. Pero un impacto muy fuerte, porque tenía una desviación de la columna, o sea, era una niña que cuando la recibimos tenía una hemiplegia. No podía mover la mitad de su cuerpo, no tenía fuerza muscular en su pierna izquierda, en su brazo izquierdo. Tenía problemas del habla, hacía mucho esfuerzo para hablar. De hecho, cuando nosotros la vimos en el punto, estaba muy grave”.