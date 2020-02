Actor Alonso Quintero fue apuñalado en el Barrio Bellavista

El actor Alonso Quintero denunció en sus redes sociales que el jueves pasado fue apuñalado, por lo cual debió ser trasladado de urgencia a un centro asitencial, en donde se encuentra internado actualmente.

El joven de 26 años explicó en su cuenta de Instagram que “llevo dos noches hospitalizado después de que, en la madrugada del jueves cuando iba saliendo de un karaoke en Bellavista junto a mis amigos, nos atacaron un grupo de personas que estaban robando en la calle”.

En la misma línea, agregó que “tratando de calmar las cosas y de que no le hicieran nada a mi polola, recibí una puñalada que me llegó hasta el hígado y un palo en la cabeza que me tiró al piso” por lo cual perdió mucha sangre.

Además, explicó que gracias a sus amigos y a un “desconocido que paró su auto para ayudarme, logré llegar a la urgencia de la clínica Santa María, a tiempo para que pudieran parar la hemorragia y salvarme la vida”.

El también músico expresó que “aún se vienen días complejos, ya que recuperarse tomará un tiempo, sin embargo, lo peor ya pasó y estoy profundamente agradecido de la vida por ello.

Quiero agradecer también a todos quienes han venido a verme. He estado rodeado de muchísimo amor y contención”.

Por último, agradeció a todo el equipo médico de la clínica Santa María, y al “gran sujeto que sin conocerme me subió a su auto, aunque este quedara lleno de sangre y me trajo hasta la clínica como si su propia vida dependiera de ello. Gracias infinitas”.