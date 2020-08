Ex pareja de carabinero que agredió a Fabiola Campillai: "Esta persona debió ser dada de baja cuando me atacó a mí"

El dramático caso de Fabiola Campillai, quien perdió la totalidad de su vista tras recibir el disparo una bomba lacrimógena durante el Estallido Social en instantes en que iba rumbo a su trabajo en la comuna de San Bernardo podría haberse evitado si Patricio Maturana hubiese sido dado de baja cuando correspondía, en al menos dos oportunidades anteriores, acorde a lo que afirmó la ex pareja del carabinero.

Esto pues el uniformado ya había sido procesado por robo con violencia en 2009, y por si fuera poco el 2015 Katherine se decidió a interponer una denuncia por violencia intrafamiliar, ambos motivos que podrían haber bastado para cesar de sus funciones al carabinero. En ese sentido Katherine apuntó que "él tenía dos sumarios conmigo. Dos. Y aún así no lo dieron de baja" y agregó que "si esta persona hubiese sido dado de baja cuando me atacó a mí, quizás no hubiese pasado lo de Fabiola".

Respecto al sumario por robo con violencia, Katherine indicó que en 2009 Maturana pertenecía a la barra de Los Marginales, de Curicó Unido, y en ese contexto "él entraba a escondidas al estadio, porque si lo veían los altos mandos lo podían reprender, pero él seguía con el tema y tenía contacto con delincuentes", en esa línea "él fue imputado por robo con intimidación, que es un delito de alta penalidad y fue absuelto" y pese a ser dado de baja "tras ser absuelto pidió la reincorporación y volvió a las labores".

Respecto a su propia situación y en consideración al reciente femicidio de Norma Vásquez, apunto que hay una aparente "hay una protección a Carabineros" cuando cometen ilícitos. Y en ese sentido, Katherine Silva no pudo evitar preguntarse también "cómo se demoraron tanto tiempo en el tema de Fabiola".