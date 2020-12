Detienen a Anita Alvarado tras pelea con su ex pareja: “No voy a entregar a mi hijo para que se lo violen”

17:39 Alvarado señaló en su cuenta de Instagram que "Yo no tengo miedo a caer presa. Si es por mis hijos, no. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para defender a mis hijos".

Este viernes fue detenida por Carabineros Anita Alvarado en el contexto de una acalorada discusión con su ex pareja, Judson William Fee, a quien había denunciado por violencia intrafamiliar el año 2018.

Acorde a las palabras de Alvarado, quien se expresó usando su cuenta de todo sucedió cuando Judson llegó a su domicilio para buscar al hijo que tienen en común con “papeles que no correspondían”. Esto generó una discusión y Alvarado le pegó una cachetada al hombre, quien habría llegado con otros cuatro sujetos.

“Un niño no se puede quedar con su papá a dormir, tiene que empezar de a poquito si nunca ha tenido conexión con él. Además, mi hijo siempre llegaba con las manitos quemadas, rotas o afriebrado, con vómitos”, señaló en el video.

Alvarado además recordó que ya había denunciado por VIF al hombre, y lo acusó en aquel momento de haber mandado a construir una fosa con la finalidad de arrojarla adentro, aunque su ex pareja finalmente fue absuelto en mayo de 2019 de todo cargo.

“Ese hombre me drogaba con pastillas que eran para las crisis de pánico, después me ofrecía una cerveza, me violaba y me grababa”, afirmó la madre de 12 hijos. “No voy a entregar a mi hijo para que se lo violen”, añadió.

Acá la declaración de Anita Alvarado: