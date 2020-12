Siguieron y le robaron la pensión solidaria y el primer 10% a una pareja de abuelos en Puente Alto

El hecho ocurrió en frente de la casa de los adultos mayores, quienes fueron seguidos por los delincuentes quienes iban en un vehículo, desde el que se bajaron rápidamente para quitarles con extrema violencia el dinero que recién habían retirado, correspondiente al primer 10% y a la pensión solidaria de la pareja de abuelos, ambos de 72 años.

Fueron tres individuos los que se bajaron del auto atacando inmediatamente al adulto mayor y propinándole golpes estando ya en el suelo, en tanto uno de los sujetos sacó un arma blanca con la que amenazó a la abuela, a quien finalmente le cortó su cartera, dónde guardaban los cerca de 3 millones de pesos, junto con sus medicamentos. Tras esto los antisociales se dieron inmediatamente a la fuga y aún no son identificados.

Julio Silva, quien fuera funcionario municipal y actualmente víctima de un cáncer recordó el ataque que sufrió, señalando que “Aproximadamente a dos metros de nosotros frenó un vehículo, se abrieron las puertas de forma rápida, se bajaron los individuos y se abalanzaron sobre mí”, contó. Y agregó que “Ahí fue cuando mi señora empezó a gritar, pidiendo auxilio. Me tiraron al suelo y llegó otro tipo que me empezó a pegar patadas”.

En tanto su señora indicó que “Quería ir el lunes a comprarme zapatos especiales para mi diabetes” y recordó también que los delincuentes “Decían “ahí vienen los viejos, esos son los viejos”. Me dijeron que no me moviera y cortaron mi cartera y se la llevaron”, para finalmente sentenciar que hoy en día los ladrones “No tienen piedad con los adultos mayores”.

*Datos para aportar

Si quieres ayudar a esta pareja, puedes hacerlo depositando en la siguiente cuenta:

Cuenta Corriente BCI

11558717

5.545.380-2

julioraulsilvacucullu@gmail.com

Julio Silva Cucullú