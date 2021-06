Detienen a un lesionado Mark González tras verse involucrado en una riña en Lo Barnechea

El mundialista en Sudáfrica 2010 se encontraba en compañía de su esposa Maura Rivera practicando trekking (senderismo) por el cerro Loma Larga, cuando sostuvo una discusión con uno de los cuidadores, quienes le solicitaban abandonar la propiedad privada.

En ese instante, se inició una riña entre uno de los cuidadores y González, resultando ambos lesionados producto de las agresiones. Los dos fueron detenidos por Carabineros a eso de las 15:00 horas, sin embargo, Fiscalía determinó que el deportista quedara en libertad y sólo en calidad de apercibido, al considerarse que fue la víctima.

Tras la constatación de lesiones, uno de los involucrados quedó apercibido en espera de citación conforme a la instrucción del Ministerio Público, mientras que el segundo agresor pasará este martes en la mañana al control de detención.

En diálogo con La Tercera, González declaró que “siempre subimos el cerro, subimos imágenes. Es una rutina de paseo familiar. Íbamos con mis dos hijos, Maura y unos amigos. Es todo cerca del condominio donde vivimos. Íbamos saliendo y escuchamos un balazo. No le dimos mucha importancia, pero en ese momento cuando íbamos entrando al cerro, una familia, con niños chicos y sus papás, nos dicen que tengamos cuidado porque andaban amenazando con balazos, que tenían que salir porque era una propiedad privada. Nos pareció raro porque siempre hacíamos el mismo paseo”.

“Avanzamos 20 metros y nos increparon. A Maura y a su amiga la agredieron verbalmente y ahí se vinieron hacia nosotros. Ahí nos empiezan a amenazar con unas piedras tremendas, yo nunca hice gesto de nada. Pensé ‘aquí me matan con una piedra en la cabeza o no sé'. Fui súper calmo. Después llega otra persona a caballo y me lo tiraba encima. No sé si eran menores de edad, no sé si estaban drogados. Nos echaban, pero de manera súper agresiva. Ahí le dije a Maura que se llevara a los niños”, agregó.

Continuando con su relato, el otrora carrilero izquierdo dijo que "después llegó una cuarta persona que empezó a empujarme, a pegarme. Ahí me tuve que defender. Ahí se armó la riña. Terminé con una fractura en la vértebra. Es una situación súper lamentable. Gracias a Dios no pasó a mayores porque ahora uno piensa en frío y podría haber pasado a mayores. Imagínate yo por defenderme lanzo una piedra y golpeo a uno y lo mato. Paso de víctima a culpable”.