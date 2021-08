Agente antinarcóticos de la PDI acusó montaje de la institución: “Me dispararon por la espalda”

El hecho ocurrió el 10 de marzo del 2017, en Alto Hospicio, cuando Hans Kay, inspector de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) recibió un impacto de bala por la espalda mientras cumplía con sus labores policiales, el que fue percutido por un colega.

Ante este hecho, en un reportaje de Chilevisión, Kay aseveró que su versión de los hechos no fue tomada en cuenta, derivando esto en que otra persona, Oriel Vergara, fuera imputada por el caso de homicidio frustrado.

El caso se conoce luego de que la investigación por el crimen de la subinspectora de la PDI, Valeria Vivanco (25), sufrió giro después de que la Fiscalía informó que indaga que pudo ser un arma institucional la que causó la muerte de la policía.

En ese contexto el inspector Hans Kay acusó que fue su propio colega le disparó por la espalda y no quien se encuentra actualmente acusado por el crimen.

En el operativo antidrogas en Alto Hospicio en el que fue herido Kay, él junto a su grupo realizaban una persecución. En este contexto el inspector Kay recibió la orden de detener al blanco que portaba un bolso con cuatro kilos de pasta base, instancia en la que descendió del vehículo que conducía su colega, el inspector Javier Vidal Isla, quien acorde a lo señalado por Kay fue quien en definitiva percutió el disparo que lo hirió.

Vidal habría señalado que en el operativo: “comenzamos a forcejear junto al inspector Kay para evitar que cerrara la puerta del frontis. En ese instante, escucho dos disparos seguidos e inmediatamente un disparo más. Ahí me doy vuelta hacia la vereda del frente, observando en una casa que se encuentra transversalmente a un sujeto en el balcón, quien estaba portando un arma de fuego y nos estaba apuntando”.

Posteriormente, Vidal continúa: “desenfundo mi arma de servicio y apunto a este sujeto efectuando dos disparos hacia su persona, para luego moverme un poco hacia el domicilio del sujeto, donde nuevamente efectúo un disparo y este tipo realiza un pequeño salto ingresando al interior del inmueble desde el segundo piso, perdiéndolo de vista”.

Cuatro horas después del hecho, la agrupación MT0, perteneciente a la Brianco, le mostraría al inspector Vidal una foto de Oriel Vergara, al que reconoció como el supuesto francotirador.

Pero en su relato Kay afirmó que no fue así como ocurrieron los hechos y que en definitiva el imputado por el homicidio frustrado en su contra, Oriel Vergara, quien desde 2017 se encuentra privado de libertado en la cárcel de Alto Hospicio, es inocente.

Vergara era el medio hermano de la pareja de Rodrigo González y tenía antecedentes penales por receptación, hurto y tráfico en pequeñas cantidades, pero manifestó que no es un asesino y que no se enfrentaría a tiros con la brigada antinarcóticos.

El fiscal antidrogas, Carlos González, quien por su mismo oficio ha trabajado en conjunto con la Brianco por años asegura que Oriel Vergara es culpable, pero Kay acusa que el persecutor, le habría reconocido por WhatsApp que la bala pudo provenir del inspector Vidal.

Por si fuera poco, el Servicio Médico Legal (SML) de Iquique fue categórico en señalar que las cicatrices satélites en la región lumbar serían consistentes con un disparo de corta distancia: a menos de 80 centímetros, siendo un elemento irrefutable de la inocencia de Vergara.

En lo que respecta a Kay, tras recibir el disparo fue trasladado moribundo al Hospital de Alto Hospicio. Al recordar el momento señala que "estaba con los ojos cerrados, me habían quitado toda la ropa y como dejé de pedir ayuda me taparon con una sábana blanca, me taparon la cara y el cuerpo completo, pensaron que quizás había muerto, pero escucho que mi jefe de grupo, el señor Manuel Román Barahona, que le dice a Cortés que hay que decir que fue un weón del segundo piso el que me disparó”, relató Kay.

Posteriormente, dijo: “no sé de dónde pude sacar fuerzas y empecé a pedir ayuda desesperadamente. No iba a permitir que esta verdad se ocultara y que el director general le entregara la bandera a mi mamá”.

Kay se reunió con la madre del imputado Vergara, le pidió disculpas por el actuar de la PDI y manifestó: “mis colegas me traicionaron, me dispararon por la espalda y me dejaron botado. Su hijo no fue el que me disparó. El único sujeto que disparó fue mi colega, Javier Vidal”.