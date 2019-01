Joaquín Lavín defendió a Cathy Barriga: "Estamos hilando demasiado fino, es una humorada"

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, salió a respaldar a su nuera y edil de Maipú, Cathy Barriga, quien fue sancionada por la Contraloría tras hacer un "Kiki Challenge" con un vehículo municipal.

En una entrevista con T13, el jefe comunal y ex candidato presidencial calificó de "injusta" la resolución, ya que según él, no hay ninguna transgresión en lo realizado por la esposa de su hijo Joaquín Lavín León.

"Creo que, y no lo digo porque es mi nuera, pero es injusto lo que dijo la Contraloria. ¿Por qué te digo esto? Porque suponte que voy en el auto municipal, y de repente me bajo y me tomo un cafe en una bomba de bencina. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el mal uso? Entonces, si me bajo y hago el 'Kiki Challenge' es mal uso. No creo que hay mal uso de recursos municipales como tal, de verdad no lo creo", afirmó.

Lavín agregó que "estamos hilando demasiado fino, es una humorada, el uso del auto fiscal es relativo. Yo creo que hay cosas mucho mas graves al interior de los municipios como para eso".

De todas maneras, el alcalde afirmó que "la Contraloría es la Contraloría y hay que acatarlo".