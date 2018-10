Jaime Orpis insistió en su inocencia: "No cometí cohecho"

15:08 El ex senador UDI aseguró que nunca estuvo "a disposición de Corpesca como lo afirma la Fiscalía".

A través de un video el ex senador UDI Jaime Orpis insistió en su inocencia en el marco del caso Corpesca y recalcó que la acusación de cohecho que pesa en su contra respondería a un acuerdo político.

"No cometí cohecho, nunca estuve a disposición de Corpesca como lo afirma la Fiscalía en la acusación. En la Ley de Pesca existió un acuerdo político entre el Gobierno y una parte de la oposición. Diecinueve senadores hicieron referencia a dicho acuerdo y todos están citados como testigos para confirmar la existencia de este pacto", dijo.

Con ello, agregó que “voté en función del acuerdo político y no los intereses de Corpesca como lo ha presentado la Fiscalía en la acusación. Debo reiterar una vez más: no fui comprado, no cometí cohecho y con mucha convicción defenderé esta verdad ante los Tribunales de Justicia”.