Insulza no cree necesario enviar nota de protesta a Argentina por polémico inventario de glaciares en campos de hielo sur

José Miguel Insulza, senador PS y quien fuera ministro de Relaciones Exteriores, se refirió al nuevo conflicto limítrofe que afecta a Chile, ahora con Argentina. Esto en relación al primer inventario de glaciares que realizaron los trasandinos, en el que incluyeron diversos hielos del territorio nacional, los cuales aún están pendientes de delimitación.

Al respecto Insulza señaló que Chile está en un buen pie para resolver situaciones limítrofes pendientes con sus vecinos. Cabe recordar que en el mes de mayo se presentó al gobierno Argentino, y después en Lima, Perú, un documento en el que se afirma que la zona de Campo de Hielo Sur suman 3.421 kilómetros cuadrados, incluyendo 1.441 del sector que no ha sido acordado.

Desde Cancillería nacional señalaron que enviaron una nota a Argentina consultando sobre la polémica sección del inventario 'A'", y la respuesta fue: "Reprodujo mapa de antes del Acuerdo de 1998, en espera de cartografía que haga la Comisión Mixta de Límites". También indicaron que revisaron en detalle el inventario, y que en las zonas que están demarcadas con ese país no hay diferencias.

Cancillería piensa que son las distintas escalas de las cartas con que trabaja Argentina (Límites Oficiales del Instituto Geográfico Nacional) y Chile (Límites Oficiales del Instituto Geográfico Militar), las que transforman percepción, haciendo creer que ciertos glaciares trasandinos ocupan una mayor superficie de la que objetivamente tienen.

Al respecto Insulza dijo al medio Emol que "Como se sabe bien está pendiente la demarcación y es un aspecto fundamentalmente técnico y creo que está bien ahí explicado la razón del ministerio, la razón por la cual los mapas parecen no coincidir. El mapa lo que tendría que hacer es mostrar lo que está demarcado, falta ya solamente hacer el límite y lo que falta: todavía fijar bien el límite".

Y agregó que "Ahora yo creo que hay que eso hacerlo luego, creo que estamos en un buen momento porque la verdad los temas pendientes limítrofes que tenemos con pendiente Argentina y con Bolivia, ya no queda ningún problema. Lo que esté pendiente entre Argentina y con Perú podría ser resuelto fácilmente por la vía de la negociación y yo creo que eso ya es bueno terminarlo".

Insulza, fue canciller cuando se firmó el aludido Acuerdo de Límites 1998, en ese momento entre los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Frei Montalva, afirmó que desconoce los avances que lleva adelante la Comisión Mixta.

El senador también señaló que Chile tiene a su haber más de 7.000 kilómetros cuadrados de campo de hielo y que Argentina reclama alrededor de unos dos o dos y medio.

"Eso sería lo que tendría alguna superposición. Terminemos con esa superposición y ya fijemóslo de una vez por todas. No podemos seguir eternamente en la política del siglo 19 cuando estamos en el siglo XXI", indicó.

Y finaizó señalando que "Yo no haría notas de protestas. Yo haría propuestas de que esto sea aclarado. Aclaremoslo para bien del país y nuestras relaciones. No podemos seguir eternamente en este tipo de cosas. Al diputado Mirosevic, al senador Chahuán lo pueden entretener esas cosas. Yo creo que a la gran mayoría del país le preocupan. Cuando son cosas de preocupación, resolvamos bien. Estamos en una buena situación internacional como para resolverlas bien".

De momento diversos parlamentarios como Carmen Hertz, o Vlado Mirosevic -ambos integrantes de la comisión de RR.EE.- entre otros, se han mostrado contrarios al parlamentario PS.

Hertz arguyó que "El Instituto Antártico y nuestra Dirección de Fronteras y Límites tendrán que entregar todos los antecedentes sobre esta situación. Pero, por sobre todo la Cancillería manifieste la preocupación porque de ser así, se está distorsionando el área de los Andes Patagónicos".

Y por su lado Mirosevic dijo que "Es necesario que la Cancillería chilena envié una nota a su homólogo en Argentina en donde se le haga ver, que por una parte, no es prudente que en Argentina se utilicen esos mapas, digamos" y agregó que "lo segundo es que le solicite que no emita cartografía oficial o este tipo de documentos oficiales porque de parte de Chile tiene que haber una reacción. Esto eventualmente podría marcar un precedente que no es positivo. Chile no puede guardar silencio frente a un caso como éste".