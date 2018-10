José Antonio Kast se reunirá con Bolsonaro en Brasil

El líder del movimiento Acción Republicana, José Antonio Kast, se reunirá hoy con el candidato del Partido Social Liberal (PSL) de Brasil, Jair Bolsonaro.

La cita se realizará a eso de las 10:00 horas y tiene "como objeto consolidar el vínculo de colaboración entre Acción Republicana y la plataforma social del presidenciable. Abordará entre otros temas, los desafíos de ambos países en materias de comercio, conectividad, infraestructura y tecnología", explicaron desde el movimiento.

El encuentro se produce un día después de la reunión que tuvo el candidato brasileño con la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, lo que generó varias críticas. Al respecto, Kast dijo a La Tercera que "a mí no me importa quién conduce el tren, lo que me importa es que la derecha se quite los complejos y empiece a hablar con la verdad".

El ex parlamentario le llevará a Bolsonaro una camiseta de la selección chilena de fútbol con el número 17 y el libro El Ladrillo, que resume las políticas económicas impulsadas por los Chicago Boys.

Kast justificó los regalos, señalando que son "para que durante su gobierno se acuerde siempre de Chile y de las oportunidades que tenemos en conjunto para impulsar el desarrollo de la región".