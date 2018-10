Penta: Fiscalía pidió 4 años y multa para Pablo Zalaquett y Laurence Golborne

La Fiscalía presentó ayer ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago una nueva acusación en el marco del Caso Penta, informó El Mercurio.

Esta vez se incluyó a 22 personas naturales y 4 personas jurídicas y entre los políticos que aparecen en el listado, la Fiscalía solicitó cuatro años de presidio menor en su grado máximo para el ex ministro y ex precandidato presidencial, Laurence Golborne y, la misma pena para el ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett.

Además la Fiscalía solicita en ambos casos, el pago de multas de 40 Unidades Tributarias Anuales (UTA) ($23 millones).

La acusación también incluye a las esposas de los dueños de Penta, María de la Luz Chadwick y Verónica Méndez, al ex gerente de Bancard, Santiago Valdés y al diputado Felipe de Mussy (UDI).

En la eventualidad de que la causa llegue a juicio oral, la Fiscalía citaría a 185 testigos, entre ellos, el presidente Sebastián Piñera, en relación con el caso de Santiago Valdés.