Ministro Monckeberg esperó con ansiedad el llamado de Piñera: "Estaba como monja con atraso"

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, reveló que esperó con ansiedad el llamado del Presidente Sebastián Piñera para nombrarlo en el cargo.

"No sé si me lo esperaba. Lo quería, estaba ansioso, miraba el teléfono todos los días. Pero efectivamente no tenía la seguridad de que me iban a llamar ni mucho menos. Entonces estaba con esa ansiedad previa, fue como dicen en el campo 'como monja con atraso'", dijo en el programa "La divina comida" de CHV.

El secretario de Estado contó que "me llamó él mismo, sí. Yo estaba con mi hija al lado y le digo 'shhh'!. Además yo tenía toda la respuesta preparada por si me llamaba: 'muchas gracias Presidente, usted cuenta con toda mi lealtad'. La respuesta más que preparada y ensayada".