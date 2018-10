Contralor Bermúdez apeló al fallo que obliga a reintegrar a Dorothy Pérez

El contralor Jorge Bermúdez apeló al fallo de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones, que ordenó la reincorporación de Dorothy Pérez en el cargo de subcontralora.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) -en representación de la autoridad- presentó el recurso en que califica de "artificiosa" la argumentación de los ministros y que llegaron a "conclusiones aberrantes".

Según el CDE, no se cumple "con el deber de fundamentación que es exigible a toda resolución judicial" y que pese a que, a su juicio, la sala no acogió ninguno de los argumentos de las partes, efectuó "una intrincada interpretación de diversas normas legales a fin de determinar el marco jurídico por el que, a su juicio, se rige el cargo de subcontralor, para reconocerle a la recurrente -Pérez- un derecho que no tiene, o al menos, que no es indiscutido, para justificar así la supuesta ilegalidad del acto recurrido".

La presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, agregó que "tampoco existe garantía constitucional indubitada alguna, lo que queda de manifiesto de la artificiosa argumentación que realiza el sentenciador para dar por establecida su supuesta vulneración".

"La sentencia apelada fundamenta su decisión en hechos planteados por la recurrente, que no se corresponden exactamente con la verdad", expone el documento.

"El fallo recurrido incurre en una interpretación absurda y contraria a derecho de las normas legales expresas que regulan la materia sobre la que se ha pronunciado (...), arribando a conclusiones aberrantes, inconciliables totalmente entre sí y con el contexto no solo de la ley orgánica de la Entidad Fiscalizadora, sino que también de todas las leyes de derecho público con que debe hacer sistema", señalan.

La principal tesis de la defensa del contralor se basa en que Pérez no tendría una carrera funcionaria, sino que su puesto en la Contraloría era de exclusiva confianza de Bermúdez, la que se perdió.

El documento asegura que "el fallo recurrido sostiene que el cargo de Subcontralor no es de exclusiva confianza del Contralor General, intentando asentar la idea de que dicho empleo es de carrera y que, como tal, le asiste el derecho a la estabilidad en el empleo producto de que su cesación sólo se verificaría por causales legales, lo que no acontecería en la especie. Esta argumentación resulta absolutamente errónea, puesto que el cese por causales legales no es un elemento que diferencie a un cargo de carrera de uno de exclusiva confianza".