Abogado de Dorothy Pérez tras apelación de contralor: "Corresponde un debate jurídico, no denostaciones"

El abogado de Dorothy Pérez, Ciro Colombara, criticó el tono de la apelación que realizó el contralor Jorge Bermúdez, respecto al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó restituir a la subcontralora a sus funciones.

"Lo que corresponde es un debate jurídico, no denostaciones. Es posible discrepar de las decisiones de los tribunales de justicia, pero no es aceptable calificarlas de aberrantes o absurdas, no es republicano, simplemente", dijo el legista.

"Lo que sí concordamos es que lo que estamos discutiendo en definitiva es el respeto al estado de derecho, por lo que también vamos a solicitar alegatos ante la excelentísima Corte Suprema. Seguimos confiando en los tribunales superiores de justicia, tanto en la Corte de Apelaciones como la excelentísima Corte Suprema", agregó.