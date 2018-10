UDI dijo que llevar la objeción de conciencia al TC "no es contra el gobierno, sino contra la decisión de Contraloría"

El diputado de la UDI, Javier Macaya, se refirió a la decisión del partido de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por la norma de objeción de conciencia de la ley de aborto.

La idea del partido es que se revise la condición que se impuso en el reglamento a los centros privados que rechacen practicar abortos.

El jefe de bancada explicó en radio Cooperativa que esta ley "se dictó con la prohibición de que los establecimientos que tengan convenio gineco-obstétrico y que den atenciones de pabellón y que también sean objetores de conciencia no puedan recibir recursos del Estado".

El parlamentario enfatizó que ir al TC "no es en contra del gobierno, que se vio forzado a redactar en esta forma un reglamento que originalmente no debería haber sido redactado de esta manera".

"En la práctica este requerimiento es contra de la decisión que toma la Contraloría, que objetó el reglamento original y decimos que esto va mucho más allá de la discusión del aborto, porque se trata de como la sociedad civil, de como los privados pueden seguir prestando servicios de salud", dijo.

Macaya sostuvo que "aquí no se afecta a las mujeres que requieren practicarse un aborto en tres causales, porque ellas ya están cubiertas, son derivadas en forma segura a otros lugares y no hay ningún caso, cero en Chile, de mujeres que lo hayan requerido y no se lo hayan podido practicar".