Ministro de Agricultura y gira por Asia: "China necesita y quiere los productos agrícolas chilenos”

“La agricultura chilena toma mucha fuerza en un gigante, en un mercado tremendo que tiene más de 1.300 millones de habitantes, en un mercado que confió en Chile, porque realmente somos proveedores de productos muy seguros. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Vemos que la agricultura tiene un potencial que en Chile todavía no dimensionamos”, así calificó el ministro Walker, el alcance de su primera visita oficial a la República Popular China.

El secretario de Estado, a través de un comunicado dijo que espera seguir consolidando la relación comercial y económica entre ambos países, además de compartir culturas y formas de vida entre sus habitantes.

Durante la primera jornada en el continente asiático, la agenda del Secretario de Estado estuvo concentrada en Beijing, un importante polo de desarrollo económico de China. Ahí participó en la inauguración de la cuarta versión de Chile Week, un evento de grandes dimensiones que tiene como objetivo promocionar a nuestro país en el mercado chino y que se desarrolla entre el 1 al 6 de noviembre.

Al respecto, el Ministro Walker dijo que “el sector más potente que tiene la economía chilena en el futuro es la agricultura. La importancia que le da China a la agricultura es muy relevante y vemos cómo China mira a Chile con atención, porque nosotros hoy día ofrecemos un producto de muy buena calidad, condición, inocuo, y también aquí se aprecia mucho el sabor de los alimentos chilenos".

En la ceremonia de inauguración de Chile Week en China, el Ministro Walker estuvo acompañado de los Directores Nacionales de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), María Emilia Undurraga, y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Horacio Bórquez, como parte de la delegación de la cartera del agro.

Además, entre los representantes chilenos estuvieron el ex Presidente, Eduardo Frei, Embajador en Misión Especial para el Asia Pacífico; los Ministros de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero; y de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine; la Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett; los Directores de ProChile, Jorge O’Ryan, y de InvestChile, Cristián Rodríguez y el Intendente de la Región de O’Higgins, Juan Manuel Masferrer, entre otros jefes de servicios e instituciones.

Chile Week se desarrolla en el marco de los 48 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas con Chile y 12 años del Tratado de Libre Comercio.

Posteriormente, la delegación del Ministerio de Agricultura participó en la inauguración del seminario de Atracción de Inversiones organizado por Invest Chile, donde el Secretario Estado expuso ante un público conformado por 30 representantes de empresas chinas que tienen actividad comercial con el país, sobre Chile y una nueva fase de la relación agrícola con China: Oportunidades de Inversión.

“Expuse sobre la realidad de la agricultura chilena y su futuro. Había muchos inversionistas chinos interesados en conocer la realidad agrícola chilena y también una cobertura periodista realmente potente”, especificó la autoridad, quien durante su presentación destacó la calidad, condición, inocuidad y sabor de los productos nacionales. “Queremos ser los mejores proveedores de alimentos del hemisferio sur (…) queremos diferenciarnos de nuestros competimos con estos cuatro factores”.

Durante la tarde de China, el Ministro Walker se reunió con el Vice Ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China (MARA), Han Jun, para abordar materias que permitan fortalecer la cooperación agrícola entre ambas carteras. “China necesita y quiere los productos agrícolas chilenos”, aseguró Walker.

Otro de los puntos que conversaron fue la actual situación de la granja demostrativa de Chile en China y el compromiso de repotenciarla. Para ello, el Secretario de Estado chileno entregó el plan de manejo 2019-2020. En ese sentido dijo que la granja no sólo permite tener una relación comercial sino que conocer nuestros pueblos.

Los envíos chilenos No Cobre han pasado de US$ 940 millones en 2006 a US$ 4.516 millones en 2017, posicionándose como el segundo mayor destino de Chile.

Con la entrada en vigor del acuerdo, las exportaciones de alimentos a China se han multiplicado 12 veces, pasando de exportaciones por US$ 130 millones en 2006 a US$ 15.88 millones en 2017. En el período enero-agosto 2018, los envíos ya superan los US$ 1.589 millones, superando el total 2017.

China es hoy el segundo destino para las exportaciones de alimentos, mercado donde los empresarios chilenos han conseguido, por ejemplo, en 2016 convertir a Chile en el primer proveedor de fruta fresca del mercado, superando a importantes competidores como Tailandia, Vietnam y Estados Unidos; el mismo año Chile se posicionó como el tercer mayor proveedor de vino para China, superado únicamente por Francia y Australia.

Mientras que en 2017, Chile fue el principal proveedor de cerezas frescas en China, el 70% de las cerezas importadas por el gigante asiático fue de origen chileno. Este año, Chile además se posicionó como el mayor abastecedor de China en nectarines, arándanos y paltas. Chile también se posicionó como el primer proveedor en 2017 de Carbonato de Litio, uva fresca, salmón atlántico fresco, algas, yodo, ciruelas y endrinas.