Tarud y reclamos de Evo Morales: "No ha entendido que el tema de la soberanía terminó"

18:07 "Yo comparto plenamente que el Presidente de Chile no le haya dado respuesta, porque significa que ellos no han entendido que el tema de la soberanía terminó para siempre", sentenció Tarud.

Jorge Tarud, respondió al lamento del Mandatario boliviano por la nula respuesta del Gobierno chileno a retomar el dialogo tras el fallo de La Haya.

El ex diputado del PPD apoyó la decisión del Gobierno de no responder el llamado del presidente boliviano a retomar el dialogo, y señaló además que aún no reconocen el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

"Evo Morales parte no reconociendo el fallo, sino que habla de un informe. Posteriormente señala que se va a quejar a Naciones Unidas, que se va a quejar ante la propia Corte, y posteriormente decide enviar una carta al Presidente de Chile, pero insistiendo en el mismo tema; es decir, de soberanía chilena para una salida al mar", señaló el ex diputado.

