Boric por Palma Salamanca: "En Chile no habían condiciones para un juicio justo en 1991"

El diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric, se refirió al juicio que condenó al ex frentista Ricardo Palma Salamanca por el crimen del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, en 1991.

"En Chile no habían condiciones para un juicio justo en 1991, 92 y 93", dijo a Tele13 Radio

Sin embargo, el parlamentario del Frente Amplio enfatizó que "no hay que perderse ni caer en dobles estándares".

"Me parece que el atentado a Jaime Guzmán es condenable y, por lo tanto, en eso creo que es importante no caer en dobles estándares (...) Para mí no es algo complicado en términos de principios. Creo que no podemos perdernos en que asesinar a un senador en democracia no es aceptable", sostuvo.