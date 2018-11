Gómez solicitará sobreseimiento por Ascar: “No hay ninguna forma de sustentar la existencia de un delito”

08:31 El ex ministro de Justicia insistió en que “vamos a hacerlo a más tardar en diciembre”.

"Tengo la convicción de que las autorizaciones que nos dio la ley están completamente bien traducidas en el programa y los recursos fueron gastados en la forma que corresponde. Es por eso que, en esa lógica, voy a pedir el sobreseimiento, porque finalmente, en mi opinión, no hay ninguna forma de sustentar la existencia de un delito. Y quien determina eso, finalmente, es el tribunal", dijo el ex ministro de Justicia José Antonio Gómez en una entrevista con El Mercurio.

En este sentido, Gómez insistió en que no existieron delitos en el marco de la investigación de los fondos fiscales asignados al programa de Aseguramiento de Calidad de las Residencias (Ascar), la arista económica del caso Sename. Todo esto, lo planteó durante las declaraciones que prestó el pasado 29 de octubre.

De esta forma, espera solicitar dicho sobreseimiento en diciembre. “Hay un par de cosas que necesito revisar de la investigación, pero lo vamos a pedir luego. La decisión es pedirla y vamos a hacerlo a más tardar en diciembre", comentó.

Consultado por la realización de una autocrítica, el ex jefe de cartera reiteró que “la deuda con los niños es una deuda permanente del Estado por muchos años. Aquí se ha dicho que esta plata se perdió, pero no, porque tuvo un fin. Pueden haber situaciones que no se concretaron, pudo haber equivocaciones administrativas, pero nada vinculado a un delito”, sostuvo.