“Fuerzas Convergentes” del Frente Amplio comienzan congreso para formar nuevo partido político

Cuatro diputados, un alcalde y más de 3.000 militantes son las cifras con las que comienza el proceso de convergencia del futuro partido político del Frente Amplio, que agrupará a las organizaciones: Izquierda Libertaria (IL), Nueva Democracia (ND), Movimiento Autonomista (MA) y Socialismo y Libertad (SOL).

La agrupación, que busca protagonizar el Frente Amplio para entregar equilibrio y conducción al conglomerado, iniciará una etapa de cuatro meses de discusión para delinear las principales líneas políticas del espacio, que luego serán plebiscitadas por los integrantes de los cuatro movimientos. Tras esa discusión, comenzará la recolección de firmas en las diferentes partes del país, con el fin de legalizar el partido en Servel.

El acto inaugural se desarrolló en el Teatro Huemul, con la presencia de los diputados Gabriel Boric, Gael Yeomans, Diego Ibáñez, Gonzalo Winter y el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, que encabezarán el proceso en sus tres etapas.

“Hemos decidido dar un paso de convergencia política para aportar a las luchas que durante décadas se han dado por todo Chile: no más AFP, educación gratuita y de calidad, el feminismo que ha permeado todos los aspectos de nuestras vidas, el medio ambiente que está en riesgo por la ambición de unos pocos, las violaciones a los DDHH en la Araucanía y otros temas que nos convocan como izquierda para que disputemos en todo Chile a la política de la transición de la cual no nos sentimos parte“, comenta el diputado de Magallanes, Gabriel Boric.

Por su parte, Sharp afirmó que: “queremos que existan más Alcaldías Ciudadanas por todo Chile, queremos que la experiencia de Valparaíso se replique en todos los rincones del país, y para eso, es fundamental que tengamos claro que -con los que hoy estamos- no basta para transformar Chile, debemos sumar para construir mayorías que logren mayor presencia en los movimientos sociales y así pensar en un país más justo y democrático”.

“Nosotros no queremos ser una bandera más, no queremos administrar este modelo heredado de la dictadura y la transición. Queremos transformar el modelo. No nos vamos a contentar con mantener lo que hoy día tenemos en el país. Venimos de las luchas sociales a transformar la política representadas por las mayorías excluidas de nuestra sociedad”, señaló la diputada Gael Yeomans.

Gonzalo Winter, diputado y representante del MA, comentó que “hemos tomado la decisión de tomar un camino para formar una nueva herramienta que sea capaz de dar una salida a la situación que vive nuestro país. Esto no salió de la nada, llevamos meses trabajando, donde hemos decidido, no solamente juntar un par de siglas, sino que realmente dar un proyecto político capaz de mirar al futuro”.