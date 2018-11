Gabriel Boric respondió a críticas de la UDI por reunión con Palma Salamanca: "Yo he condenado asesinato sin matices"

Diversas reacciones ha provocado la revelación del diputado Gabriel Boric, quien confirmó que durante septiembre sostuvo una reunión con el ex frentista Ricardo Palma Salamanca.

Las críticas fueron duras de parte de los personeros de la UDI, quienes mostraron su descontento con el hecho a través de sus cuentas de Twitter.

Ese fue el caso de Juan Antonio Coloma, quien calificó la reunión como "inaceptable".

"DOBLE ESTÁNDAR de Gabriel Boric es completamente indignante e inaceptable. Reunirse con el asesino y prófugo de la justicia chilena, revela su despreció por la real defensa de los DDHH. Les presento al verdadero @gabrielboric", escribió en sus redes sociales.

Boric no tardó en responder a los cuestionamientos: "Tu partido entero fue en caravana a visitar al dictador Pinochet y a rendirle honores mientras estaba detenido en Londres por crímenes contra la humanidad. Yo he condenado asesinato sin matices. No me vengas a hablar de doble estándar", replicó.