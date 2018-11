Gabriel Boric responde ante infracción: "Ofrezco sinceras disculpas por faltas cometidas"

17:10 A través de su cuenta de twitter compartió un mensaje en el que señala que efectivamente fue infraccionado hoy por Carabineros a las 11 am por "no tener licencia correspondiente, andar sin lentes y el vehículo no tener los papeles al día".