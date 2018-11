Maite Orsini acompañó a Boric en la cita con Palma Salamanca

La diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, también se reunió con el ex frentista Ricardo Palma Salamanca en Francia junto a su par Gabriel Boric, quien ha sido fuertemente criticado por el oficialismo.

La cuestionada cita se produjo a la vuelta de un viaje parlamentario a Palestina, donde hicieron escala en Paris y se juntaron con el ex subversivo, condenado por el crimen del senador Jaime Guzmán.

Lee también: Presidenta de la Cámara dijo que Boric "tiene que dar las explicaciones" por visita a Palma Salamanca

Lee también: Marcelo Díaz y cita de Boric y Palma Salamanca: "Es un error que no lo haya hecho público porque se presta a interpretaciones"

Lee también: Jackson defendió a Boric por cita con Palma Salamanca: "Conversar con alguien no te hace cómplice"

"Como es sabido por la opinión pública, en París se efectuó una reunión con Ricardo Palma Salamanca. Con posterioridad a eso me he referido sin matices a que condeno el asesinato a Jaime Guzmán. Opinión que me he formado a partir de varios factores, incluyendo a aquella reunión de la que participé junto al diputado Boric", dijo la parlamentaria a La Segunda

La representante del Frente Amplio aclaró que "esta reunión no estaba en conocimiento de mi partido y entiendo las críticas a la pertinencia de ésta".

Orsini sostuvo que "mi compromiso está con hacerme de opiniones con la mayor base posible y esperar siempre que la justicia actúe, tanto respetando las garantías como combatiendo la impunidad", agregando que "es pertinente atender la lectura de la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y, del mismo modo, respetar el actuar de tribunales, tanto chilenos como franceses".