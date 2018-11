Boric explicó reunión con Palma Salamanca y aseguró que no realizó “ninguna gestión” ante “ninguna autoridad”

“Como he manifestado desde un comienzo, condeno sin matices el asesinato a Jaime Guzmán. (…) No podemos aceptar el asesinato ni la violencia contra quien piensa distinto a uno, ni por venganza. Afirmar lo contrario implicaría el derecho del adversario de hacer lo mismo", sostuvo nuevamente el diputado Gabriel Boric, refiriéndose a la reunión que mantuvo en París con el ex frentista Ricardo Palma Salamanca.

Las palabras son parte de una declaración pública compartida por el parlamentario a través de su cuenta de Twitter, donde añadió nuevos detalles sobre el encuentro donde también estuvo acompañado por la diputada Maite Orsini.

“El Comité de Solidaridad de la Familia Palma Brzovic se acercó a mí en el mes de agosto en el Congreso Nacional con el objetivo de plantear el estado de la situación de Ricardo a lo que accedí para escuchar su historia”, dijo.

Lee también: Presidenta de la Cámara dijo que Boric "tiene que dar las explicaciones" por visita a Palma Salamanca

Lee también: Marcelo Díaz y cita de Boric y Palma Salamanca: "Es un error que no lo haya hecho público porque se presta a interpretaciones"

Lee también: Jackson defendió a Boric por cita con Palma Salamanca: "Conversar con alguien no te hace cómplice"

Con ello, insistió en que dicha cita “en ningún caso, relativiza la condena que explícitamente he realizado respecto del asesinato de Guzmán" y que uno de los temas que tocaron fue que “María Paz Santibáñez, representante de Ricardo Palma, manifestó que una de sus principales preocupaciones era la recaudación de fondos para costear los abogados, además de solicitar apoyo ante la solicitud de extradición”.

Y replicando las críticas que ha recibido por parte de diferentes rostros de la política, recalcó en que “no realicé ninguna gestión privada ni pública, ante ninguna autoridad francesa ni chilena y que esa reunión ha sido la única que he sostenido con él o con alguno de sus cercanos”, concluyó.