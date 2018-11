Belisario Velasco y reunión de Boric y Orsini con Palma Salamanca: “Fue una mala decisión y una imprudencia”

11:08 El ex subsecretario de Interior, cuestionó el encuentro pero descartó que pueda influir en la extradición.

Fue una mala decisión y una imprudencia, es una persona que está condenada, estaba preso en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), asesinó a un senador en democracia, no tenía ningún sentido, fue una mala decisión”, señaló a Radio Universo esta mañana el ex subsecretario de Interior, Belisario Velasco, sobre la reunión de los diputados del Frente Amplio (FA), Gabriel Boric y Maite Orsini, con el ex frentista Ricardo Palma Salamanca, hoy asilado en Francia mientras se resuelve el juicio de extradición solicitado pro Chile.

Al mismo tiempo, Velasco descartó que el encuentro vaya a tener algún impacto en el proceso. “El asilo fue aceptado por una oficina independiente y esto otro es materia de los tribunales de justicia. No tiene que ver”.

En ese contexto, resaltó que “debemos cuidar nuestra relación con Francia que es una potencia mundial y es un amigo natural de Chile desde nuestra independencia a partir de la Revolución Francesa. Es una democracia plena. (…) No creo que una reunión de esa naturaleza influya en eso”.

Ante las dudas sobre el estado de la democracia y la justicia en Chile a comienzos de los ’90 que plantea la decisión de Francia de otorgarle asilo a Palma, Velasco señaló que “después del 90 existió la Comisión Rettig y los tribunales recibieron denuncias, (el general Manuel) Contreras fue declarado reo y cayó preso. Si bien es cierto que había algunos o varios ministros designados por Pinochet, en una cosa de esa naturaleza no influyó”. Agregó que “nosotros, el Ministerio del Interior, fue informado un mes antes de que fuera detenido Ricardo Palma Salamanca de que él en conversaciones con su hermana y de su hermana con su sicóloga, había reconocido ser una de las dos personas que dispararon sobre Jaime Guzmán”.

Consultado si Palma Salamanca tuvo un juicio justo en Chile, Velasco respondió: “Pienso que sí, le reitero que un mes antes de que fuera detenido nosotros ya sabíamos que él con su hermana Marcela y con su sicóloga, había reconocido su participación en los hechos, que también comprometían al comandante Emilio. No creo que hayan necesitado torturarlo, en democracia no se tortura, se torturaba antes, en dictadura”.

Cautela

“Creo que la justicia francesa no se ha pronunciado aún sobre el caso de Palma Salamanca, fue la Oficina Francesa para la Protección de los Refugiados y Apátridas (Ofpra) que es independiente (la que otorgó el asilo). (…) Hay que esperar qué es lo que resuelven los tribunales franceses”, resaltó sobre el resultado del juicio de extradición.

Agregó que “Palma Salamanca debiera enfrentar a la justicia chilena y volver a la cárcel donde debe cumplir su condena”.