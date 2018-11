Desbordes critica ‘canibalismo’ de Iván Moreira: “Es la centroderecha que no quiero ver”

“Monckeberg ha sido un muy buen ministro de Vivienda” dijo a radio Universo, el presidente de RN, Mario Desbordes, sobre el titular de la cartera, Cristián Monckeberg, a quien el senador UDI, Iván Moreira, acusó de estar realizando proselitismos en favor de RN. “Estoy bien complicado con esta actitud que ha tenido que no tiene parangón en estos años de democracia. Que un senador se descontrole al nivel que lo hace el senador Moreira, que salga con estas acusaciones completamente falsas, ridículas. Él dice que estas regiones tienen más presupuesto y te nombra las regiones más grandes, y que las que tiene menos y te nombra a las regiones más chicas… es burda la acusación”.

Agregó que “si te fijas, aparecen apoyado los de una candidatura determinada”. Leugo agregó que “hemos logrado construir una coalición distinta a lo que había antes que era una guerrilla permanente. No hay caudillismo, no hay grandes líderes”.

“Cuando empezamos a construir la coalición en el peor momento, en la noche de los cuchillos largos, el 2014, cuando todo el mundo se acusaba de ser responsable de la pérdida del gobierno”, dijo. “El famoso canibalismo era la tónica permanente de mi sector. Eso es lo que resurge con Iván Moreira que es la política, la centroderecha que no quiero ver”.

“Si Moreira tiene algo que decir que lo diga en el comité político, yo voy todos los lunes y no le he escuchado una palabra de esto. (…) Las cosas se dicen primero con los propios y aquí lo sucede es una arrancada de Moreira que no tiene sustento, que no tiene razón de ser. Es incomprensible, es inaceptable”.

Pidió tener una coalición ordenada y de respeto entre nosotros.

El timonel de RN, además, se refirió a la situación de los diputados del Frente Amplio, Gabriel Boric y Maite Orsini, quienes se reunieron con el ex frentista Ricardo Palma Salamanca y defendió la posición del partido, que no apoyó la idea de recurrir al TC para solicitar la destitución de los parlamentarios.

“Las herramientas que nos da la constitución hay que usarlas con responsabilidad” dijo Desbordes, quien añadió que “vamos a insistir con mucha fuerza en el comité de ética”.