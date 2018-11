Vocera de Gobierno por muerte de Catrillanca: "Hemos pedido que se sepa la verdad"

08:48 Sobre las peticiones de renuncia y la disolución del Comanda Jungla, Cecilia Pérez sostuvo que "no pueden existir declaraciones irresponsables a pocas horas de haberse sabido los hechos".

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, enfatizó que el Ejecutivo ha pedido que se sepa la verdad entorno a la muerte del comunero mapuche Camila Catrillanca, en medio de un operativo policial en Ercilla.

"Hemos pedido que se sepa la verdad y al respecto hay distintas versiones, un parte policial, las declaraciones de los familiares del señor Catrillanca y le corresponde a la justicia definir qué sucedió", dijo a ADN Radio.

En ese sentido, la ministra comentó que las afectadas por el robo de vehículos "son tres profesoras del colegio Santa Rosa de Ercilla que ya hicieron su declaración ante el Ministerio Público. Hoy están con licencia médica. (...) Aparecieron los vehículos en el lugar de enfrentamiento. Los impactos de balas han sido periciados por la PDI y puesto a disposición del Ministerio Público".

Respecto a las peticiones de renuncia y a la disolución del Comanda Jungla, la portavoz comentó que "no pueden existir declaraciones irresponsables a pocas horas de haberse sabido los hechos. Peticiones de renuncia, bloqueos al Presupuesto, (...) no comprendemos que se haya rechazado la partida de la Conadi, eso no es una señal política, es una bajeza política", recalcó.

Sobre la interpelación al ministro del Interior, Andrés Chadwick, Pérez sostuvo que "es una facultad de los parlamentarios, respetamos las funciones y es una buena oportunidad para que el ministro dé a conocer lo que se está haciendo en La Araucanía".