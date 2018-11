Ministro Moreno: "Carabineros es una institución importante y requiere un comportamiento impecable"

El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, calificó como "extraordinariamente grave" la destrucción de evidencias por parte de los efectivos que participaron en el operativo que terminó con la muerte de Camilo Catrillanca en Ercilla.

"Carabineros es una institución importante y requiere un comportamiento impecable, lo que sucedió es gravísimo y las medidas tomadas me parecen correctas", dijo a radio Duna.

"La muerte de un joven de 24 años produce una inmensa tristeza a todo el país y por eso haremos todo el esfuerzo en La Araucanía. No queremos que más jóvenes pierdan la vida en La Araucanía, por eso seguiremos trabajando. Produce una enorme tristeza", expresó.

Respecto a la declaración del menor que acompañaba a Catrillanca en el tractor, de que el carabinero que disparó sí tenía una cámara, el secretario de Estado comentó que "no sé si el gobierno tenía esa declaración. Yo no la conocía, y me parece que tampoco la conocía el ministro del Interior".

Sobre la crisis en la Región, el titular de Desarrollo Social sostuvo que "el camino del diálogo es el único que tiene hacia adelante, es difícil trabajar cuando hay grandes desconfianzas. Hay que reconocer y compartir las enormes tristezas de la gente mapuche en la región, en eso debemos perseverar. El Presidente ha puesto el capital político, los recursos desde el primer momento".

"Este es un camino difícil, no es una cosa que se resuelva de un día para otro, requerimos el apoyo de la oposición. Los parlamentarios de la zona han sido de gran colaboración, requerimos el trabajo con la gente de la región", recalcó.