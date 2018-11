Caso Catrillanca: presidenta de la UDI dijo que "es inexcusable que se le mienta a la autoridad"

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, se refirió a la crisis en Carabineros, luego que se confirmara que el equipo involucrado en la muerte del comunero Camilo Cantrillanca mintió en su primera declaración ante el Ministerio Público y sí portaba una cámara al momento del operativo, pero el registro fue eliminado por los uniformados.

"Uno podría haber pensando que podrían haber aprendido. Uno parte que la información que te están dando es cierta. No se me habría ocurrido pensar: 'me están mintiendo'", dijo a Tele13 Radio.

"Son errores graves los que se cometieron, es inexcusable que se le mienta a la autoridad. En materia política encuentro que es imposible suponer que a tí te están mintiendo", agregó.

La senadora sostuvo que "Carabineros tiene que seguir actuando, tiene que avanzar para controlar el orden público y por otro lado tiene que seguir avanzando en el Plan Araucanía".

A su juicio, "de ninguna manera" se debería retirar el Comando Jungla de la zona. "No se puede quitar Carabineros ni quitarle facultades. Las personas que viven ahí tienen miedo", dijo.