Hijo de Matías Walker tiene un tumor cerebral

13:45 El parlamentario DC no se tomará licencia por la Ley Sanna por la enfermedad de Lucas, de 14 años.

El diputado DC, Matías Walker, atraviesa un duro momento, luego que a su hijo Lucas, de 14 años, le diagnosticaran un tumor cerebral.

El parlamentario ha acompañado al adolescente en las dos operaciones a las que ha sido sometido, además de la quimioterapia.

Según su entorno, el menor "tiene un buen pronóstico".

Walker hizo alusión a la enfermedad de Lucas en su cuenta de Twitter, donde dijo que no se tomará licencia por la Ley Sanna.

"Hoy la oncóloga me dijo que por ley debía informarme que tenía derecho a ejercer la Ley Sanna (licencia para cuidar). No lo voy a hacer (implica un subsidio), pero que orgullo me dio constatar la aplicación real de una ley por la que peleamos harto", escribió.

Varios personeros le enviaron sus muestras de afecto a través de redes sociales.