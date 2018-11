Monckeberg a la CUT: “La pretensión del 7% de reajuste va mucho más allá de lo razonable”

“Esta es la típica historia de todos los años donde se negocia con tan poca eficacia. Es la típica negociación donde tengo que pedir mucho al comienzo y donde la brecha es tan grande que empieza el tironeo desgastante hasta llegar finalmente a una cifra más razonable o incluso a una cifra que no se llega con acuerdo fuera del Congreso”, se quejó esta mañana el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, sobre la negociación que lleva a cabo el gobierno con la CUT y una mesa ampliada de funcionarios públicos con miras al reajuste de los sueldos para el 2019.

“Uno quisiera que las negociaciones con el sector público fueran sobre hechos objetivos. ¿Cuánto hoy día creció el costo de vida? ¿Cuánto aumentó la productividad? Y en base a eso uno vaya fijando los parámetros. Pero bueno no es así y al final es un gallito entre unos y otros, pero yo estoy seguro que va a primar la cordura, vamos a llegar a un acuerdo y se va a aprobar en el Congreso”, dijo sobre el punto que aún debe zanjarse. De lo contrario, la CUT anunció un paro indefinido desde el lunes.

Consultado sobre la distancia de 4 puntos entre lo que pide la CUT (7%) y lo que ofrece el Ejecutivo (3,1%), el ministro respondió en entrevista con Radio Universo que “vamos a llegar a algo razonable. Lo que hoy día se está reajustando es varias veces más de lo que se reajustó el año pasado, estamos bastante en el límite, pero la pretensión del 7% de reajuste que se ha planteado hasta ahora va mucho más allá de lo razonable, sobre todo si lo juzgamos con lo que ha sido el reajuste de las remuneraciones en general en todo el resto del mundo del trabajo”.

“No quiero anticipar nada, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a hacer todo lo posible”, concluyó sobre el punto.

Ante la duda de si el reajuste incluye a las autoridades como ministros, subsecretarios y jefes de servicio, respondió que “es un tema que se va a evaluar en el Congreso. Cuando surgió este tema (el 2015) de excluir algunas autoridades, incluso a parlamentarios cuando yo era parlamentario, surgió ahí en el Congreso… nosotros estamos abiertos a que esa discusión se haga ya. Pero ahora estamos enfocando insisto, en que lleguemos con un guarismo, con una cifra acordada antes de ingresar el proyecto al Congreso. De lo contrario se formará el acuerdo ahí”.

“Lo razonable es que no hayan exclusiones, y no lo digo porque no haya que defender el sueldo de las autoridades. Como las autoridades al final pertenecen a un escalafón, si ud. permanentemente excluye del reajuste a ciertas autoridades, por ejemplo subsecretarios o jefes de servicios, va a llegar una desproporción que en el jefe va a estar casi igual a sus subalternos y eso desordena”, señaló. “Es algo que se puede discutir más latamente. (…) La propuesta original no hace exclusión de ningún funcionario público”.