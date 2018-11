Protesta de los vendedores ambulantes en Providencia por ordenanza municipal

Vendedores ambulantes de la comuna de Providencia realizaron un protesta este viernes en la comuna, acusando maltratos, golpizas y detenciones ilegales durante la última semana.

Esto luego de que una ordenanza municipal impulsada por la alcaldesa Evelyn Matthei prohibiera el comercio de este tipo en las calles de la comuna.

La manifestación pacífica, en donde solicitaron que los dejen trabajar tranquilos, se realizó en el sector de la estación Tobalaba del Metro, cerca de la calle Luis Thayer Ojeda.

Una de las personas que protestó en la actividad afirmó que “ha sido súper difícil y complicado trabajar hoy en día, han vulnerado nuestros derechos al trabajo. La señora Evelyn Matthei tiene una guerra social aquí, no es una guerra contra la delincuencia, ella piensa que la gente no tiene derecho a trabajar en la calle, nos acusa de montones de cosas que en mi vida he visto una imagen", según informa Radio Cooperativa.

La alcaldesa Matthei, quien ha defendido la ordenanza y el trabajo del personal de seguridad del municipio, recibió el respaldo de los diputados de RN, Marcela Sabat y Sebastián Torrealba.

Sabat afirmó sobre el tema que “estamos abogando por el derecho a caminar tranquilo por las calles de Providencia, y es por eso que hoy día hemos visto a una alcaldesa que ha enfrentado como nadie a un comercio que está absolutamente desbordado en la comuna, donde además de generar grandes problemas en el tránsito de peatones, inconvenientes para el comercio establecido, trajo aparejada la aparición de mafias y focos de delincuencia", según consigna Radio Cooperativa.