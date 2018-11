Diputada Hertz evalúa querella por potencial hackeo y acusa "montaje muy burdo" por filtración de mail

La diputada y presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Carmen Hertz esta protagonizando un complejo hecho, ya que podría ser víctima de un hackeo, esto después de que una cuenta en Twitter ocupara un mail enviado a su cuenta por parte de un capitán del Ejercito -quien le pide una audiencia-, para sindicar a este oficial como el causante de la filtración en la que el Comandante en Jefe del Ejercito reconoce la venta de armas a narcotraficantes por parte de sub y oficiales de las Fuerzas Armadas, que provocó un gran escándalo esta semana.

Cabe destacar que la acusación hecha en contra del capitán, cuestionado por redes sociales de ser el responsable de la filtración, fue desmentida por la directora del medio The Clinic , en el que se dieron a conocer los audios en cuestión.

Al respecto de lo ocurrido la diputada indicó que “El correo señalado, del cual subieron un pantallazo, es uno que me envío el Capitán Harvey, que no tiene nada de clandestino. Él me ha enviado tres correos, y en las tres oportunidades me ha pedido audiencia para la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, y le hemos contestado que no lo podemos hacer porque es un oficial activo, y remitimos todos los antecedentes al Ministerio de Defensa, quien hasta la fecha no ha dado una respuesta formal. Además, todos sus mail han sido enviados con copia a la Secretaría de la comisión”.

La parlamnentaria también agregó que “El contenido del correo no tiene nada extraordinario: es un capitán que sería llamado a retiro, y que hizo denuncias de corrupción al interior del Ejército y está pidiendo poner al tanto de antecedentes a la Comisión de Derechos Humanos. Como se trata de un oficial activo, no podemos pedirle la comparecencia a él, teníamos que hacerlo a través del Ministerio de Defensa”.

En la misma línea señaló que “verdaderamente grave es que se estén interviniendo correos privados, ya sea mío, de una parlamentaria que forma parte de la comisión investigadora de fraude en el Ejército, o de cualquier persona.

En este caso, se está utilizando y manipulando un correo para crear una situación que es completamente falsa y que no sé a qué intereses responde”.

La abogada también dijo que “planeo poner una denuncia en la PDI al respecto, ya que son los únicos que pueden hacer una pesquisa y determinar quién es la persona que lo hizo”, y finalmente señaló que “Cabe decir que este usuario de Twitter incurre a un montaje al decir que este oficial que me envía el correo, es la misma que habría enviado el audio del Comandante en Jefe. Es un intento de montaje muy burdo, que tiene la misma impronta que el montaje que intentaron contra mí después de la interpelación al ministro (Hernán) Larraín, en el cual aparezco militando en el MIR y haciendo un llamado a matar personas”, concluyó.