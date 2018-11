Padre de Camilo Catrillanca declinó asistir a la comisión de DD.HH. del Senado

16:39 Marcelo Catrillanca señaló que "no están las condiciones" y que debe consultar a su comunidad antes de reunirse con integrantes del Estado.

Marcelo Catrillanca, padre del fallecido comunero Camilo Catrillanca, declinó asistir a la comisión de Derechos Humanos del Senado, la que pretende conocer detalles de lo ocurrido en Ercilla.

Según lo consignado por radio ADN , Catrillanca afirmó que "no están las condiciones" para un encuentro con la instancia parlamentaria. Además señaló que debe consultar a su comunidad ante cualquier encuentro con integrantes de algún poder del Estado.

"No se podrían decir que son reuniones. No estaban las condiciones porque son gente del Estado, cosa que no queremos involucrarnos de ninguna manera con ellos", expresó.

El hombre, que se quedó afuera de la sede santiaguina del Congreso Nacional, también aclaró que "en ningún momento nos han citado para estar acá presentes. Teníamos otra necesidad de conversar con otros senadores, cosa que tampoco encontramos. La idea de venir y la posibilidad también de que no estábamos invitados, pero queríamos participar. Pasar por un conducto regular no nos gustó".

"No estamos preparados como pueblo, como nación mapuche, porque no hemos podido contribuir y es lo que le estamos diciendo al Presidente (Sebastián Piñera) y es también lo que le hemos dicho al mismo ministro Andrés Chadwick", cerró.

Catrillanca se quedará en Santiago ante un posible encuentro con autoridades en los próximos días.