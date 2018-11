Renunció el presidente del directorio de TVN

El presidente del directorio TVN, Francisco Orrego, presentó su renuncia debido a las dificultades para impulsar medidas que reviertan la crisis financiera de la estación televisora pública.

Su dimisión la presentó el lunes en una carta enviada al Presidente Sebastián Piñera, quien lo había nombrado en abril para reemplazar al socialista Ricardo Solari.

El ex ejecutivo justificó su decisión, señalando "he llegado a la convicción de que mientras la gestión de TVN siga en manos de las mismas personas que la llevaron a su actual crisis, no será posible sacar adelante al canal, y todos los esfuerzos del directorio serán ineficaces, ya que la actual ley le otorga a la administración, y en particular a la dirección ejecutiva, una inamovilidad de hecho".

"Renuncio porque encuentro extraordinariamente inconveniente y peligroso dejar en manos de la misma administración el gasto de los 25 millones de dólares de financiamiento público que han sido aprobados como aporte extraordinario, sin que al mismo tiempo se hayan otorgado facultades reales a la mayoría del directorio para materializar cambios profundos en la gestión del canal ni para avanzar hacia mayores niveles de transparencia en el uso de los recursos", agregó.

Por último, afirmó que "como un acto de consecuencia profesional, y con la misma convicción con que acepté la invitación a conducir el directorio de TVN, me veo en el deber de tomar la difícil decisión de presentar mi renuncia, pues no estoy dispuesto a avalar con mi presencia la mala gestión de la actual administración, ya que, al carecer el directorio de facultades reales para realizar los cambios que urgen, es imposible asegurar que los nuevos recursos públicos serán usados de una forma distinta a la que llevó a TVN a su actual situación crítica".