Sindicato de TVN por renuncia de Orrego: “Demuestra la impericia en términos de manejo político”

“Sorprendido al leer el diario y enterarnos de la renuncia de Francisco Orrego. Me he enterado por la prensa y he conversado de manera informal durante estos minutos con algunos integrantes de las altas esferas del canal y ha sido una reacción generalizada… como trabajadores no hemos tenido ningún tipo de comunicación oficial, me parece que esto no está a la altura del cargo del presidente del directorio, esta manera de actuar y bueno, de alguna forma es el corolario del paso de Francisco Orrego por TVN”. Así reaccionó el presidente del sindicato de TVN, Rodrigo Cid, en radio Universo , frente la renuncia conocida esta mañana del presidente del directorio de TVN, Francisco Orrego.

“Se está trabajando de parte de la administración, con aciertos y con errores. Se ha tratado de sacar adelante el canal pero acá hay un problema que tiene que ver con la imposibilidad que tenía el presidente del directorio de ejecutar cambios mayores a nivel de la administración. En términos simples, para remover al director ejecutivo se requieren cinco votos y Francisco Orrego al parecer, esa era su intención, y nunca logró reunir los cinco votos”, señaló. “Recordar que hubo hace algunos peses un episodio bochornoso de filtración de contratos, de informe de la contraloría interna, un episodio lamentable que hoy nos tiene bajo la lupa de la clase política, de la ciudadanía, con comisión investigadora, han sido meses que han estado marcados de una forma de hacer las cosas que no está a la altura del cargo, ni a la altura de lo que el canal hoy necesita. El canal necesita el compromiso de todos, desde el presidente del directorio hasta el último trabajador para tratar de sacar adelante al canal”.

“Esto demuestra la impericia en términos de manejo político para poder efectuar los cambios que se quieren hacer porque acá justamente la ley consagra que el directorio de TVN para tomar ciertas determinaciones requiere de un quorum mínimo. ¿Y para qué se hace esto? Para defender la independencia del canal. Para que no venga un gobierno de turno, nombre a los directores que les corresponde normar y pueda ejecutar todos los cambios que sean a su antojo. De alguna manera es para defender la independencia y mantener el modelo pluralista que se pretenden imprimir en TVN”, dijo Cid.

Frente a la situación en que queda la estación, agregó que “si esa es la excusa, acá todos, en particular la clase ejecutiva, son todos responsables de la crisis. Entregar como argumento que no se han podido realizar los cambios cuando hoy el directorio es el que tiene el pleno poder para la toma de decisiones de la empresa, me parece que no es una razón muy válida para presentar esta carta de renuncia, también consignar un dato: hace varias semanas que la comisión investigadora de TVN tiene citado a Francisco Orrego para que vaya a responder una serie de preguntas que se le hicieron de la filtración de los contratos y de la situación del canal, y Orrego se ha excusado permanentemente. No ha llegado a dar la cara”.

Cid recordó que ha habido despidos en el canal, “no sabemos cómo viene el futuro y enterarnos por el diario es un reflejo de que las cosas no se están haciendo bien (…) Estamos totalmente perplejos con esto pero viene a ser el corolario de la administración de Francisco Orrego”.