Presidenta de la UDI presentará acciones legales por fallo informático en elecciones

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe se refirió al fallo informático que impidió la realización de las eleccions internas del partido y anunció acciones legales en caso de que se demuestre de que la empresa contratada para tales efectos, “no daba el ancho”.

La presidenta gremialista dijo en conversación con Tele13 Radio que “es muy raro lo que sucedió, es importante que un ente externo aclare qué es lo que pasó. Contratamos a una empresa, sólo iba a haber elección en 37 comunas y en 7 regiones. Si estaban contratados para todas las listas y para todas las comunas, cómo pueden decir que no tenían el sistema para mantener este software en el aire”.

“No me pueden decir que el sistema le colapsó por unas comunas, entonces el sistema es requete malo. Lo que ellos nos decían es que el sistema se les caía porque les colapsaba la plataforma debido a un exceso de demanda por ingresar al sistema, por eso ellos sospechaban que había hackeo. Si el sistema es tan requete malo, que no daba el ancho, los vamos a demandar. Si fue hackeado entonces nos vamos a ver responsables”, dijo Van Rysselberghe.

La presidenta de la UDI también abordó los cuestionamientos previos a los fallidos comicios, ocasionados por los problema en el padrón.

“Todos los partidos tenían un padrón antiguo, de ese antiguo solo hubo cerca de 5 mil personas que se reinscribieron y por ley el Servel no los elimina (a los que no se inscribieron) inmediatamente, los deja como militantes inactivos. Eso es una cosa. Esos militantes no tienen teléfono y de hecho no participaron en la elección pasada ni manifestaron interés en reinscribirse” dijo.

Además Van Rysselberghe aseguró que el problema se generó por el número de las personas que se reinscribieron y que “el universo es chico, pero hubo unas personas que rayaron con un poco de histeria y dijieron ‘hay que suspender la elección’, pero es un universo acotado”.

La presidenta gremialista pidió que “no ensuciemos estoy con acusaciones que no corresponden”.