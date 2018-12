Quintana: "Se pidió al gobierno en todos los tonos que se retirara el comando Jungla y esa señal aún no se ha dado"

09:00 A juicio del senador, "eso es ponerse una venda en los ojos y no hacerse cargo del tema".

El senador PPD, Jaime Quintana, criticó al gobierno por no retirar el denominado comando Jungla de La Araucanía, tras la muerte del comunero Camilo Catrillanca.

"Acá se pidió al gobierno en todos los tonos que se retirara el comando Jungla y esa es una señal que no se ha dado. No solo es sacar personas, se requieren otras acciones. Eso es ponerse una venda en los ojos y no hacerse cargo del tema", dijo a radio Agricultura.

Sobre el video en que el ex sargento Carlos Alarcón afirma que "los hicieron mentir", el parlamentario sostuvo que "todo lo que va acompañado desde el 14 de noviembre es extremadamente grave. Se han dicho muchas cosas, todas muy graves, se reafirma un problema serio en Carabineros y eso es preocupante".

"Lo que se conoció es grave porque revela que se le obligó a mentir, entonces uno dice quiénes fueron, se podrían elocubrar muchas teorías", recalcó.