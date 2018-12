Diputado Fuenzalida: General Soto “no da el ancho” y “el costo lo está pagando Chadwick”

“Tenemos un gran problema de legitimidad en la autoridad. Acá hay un tema de mando gravísimo” partió diciendo esta mañana el diputado de RN, Gonzalo Fuenzalida a propósito de la situación del general director de Carabineros Hermes Soto.

Ayer, el parlamentario había dicho que Soto debía dar un paso al costado, horas antes de que el Presidente Sebastián Piñera lo recibiera en La Moneda y le ratificara públicamente su confianza. Sus dichos fueron cuestionados por el timonel de Evópoli, Hernán Larraín Matte, quien dijo no compartir sus palabras y que era el momento de la unidad en el oficialismo.

Pero esta mañana Fuenzalida insistió en que se está “socavando una institución”, que hay que defenderla y “cuando uno ve estos temas, puede ser que el general no esté a la altura del cargo que corresponde”. En entrevista con Radio Universo señaló que “el Presidente tomó una decisión y yo lo respaldó. Yo respaldo la decisión del Presidente, ahora yo como diputado bastante relacionado con estos temas (…) creo que aquí falta mando y tengo derecho a decirlo, no me eligieron para quedarme callado cuando veo situaciones que le están afectando al país. Y está afectando al gobierno también porque el costo político no lo está pagando Hermes Soto, lo está pagando Andrés Chadwick”.

Ante las críticas que desataron sus dichos sobre la renuncia de Soto, el parlamentario señaló que “Chilevamos no es un regimiento y yo no soy parte del regimiento, aquí no hay estructura de mando”.

Insistió que el costo se lo está llevando el gobierno, lo que es especialmente delicado a días de la interpelación al ministro de Interior. “¿Qué pasa con el intendente Mayol? (…) El actuó con información ¿que le da quién? Que le da carabineros. El Presidente de La República y el Ministro del Interior, las primeras declaraciones que dan, lo hacen en base a carabineros que le dijeron ‘aquí hubo un tiroteo’”.

“Cuando nos empiezan a dar información falsa y nosotros salimos a defender la acción de carabineros, porque defendemos a carabineros que actúa bajo la ley, al final quedamos todos como tontos. Nos dicen una verdad que no es la verdad. Entonces ese costo que pagamos el mundo político… aquí la responsabilidad es de mando”.

Sobre Soto agregó que “la cuenta corriente que él tiene con el gobierno está en cero. No sé si da para que esta teleserie siga. Yo respaldo al gobierno. Si el gobierno tomó la decisión de que siga y le leyó la cartilla ayer, y eso es lo que pasó en La Moneda, está con a cuenta en cero”.

“El junior” y el juego de Evópoli

Consultado por los dichos de Hernán Larraín Matte quien ayer dijo que no compartía “para nada” sus palabras, Fuenzalida preguntó quién lo había criticado. Al escuchar que fue el presidente de Evópoli –hijo del ministro de Justicia Hernán Larraín- respondió: “Ah, el junior. (…) Menos mal que no estamos de acuerdo”. Luego agregó: “Lo de Larraín junior no lo sabía, pero ahora lo sé”.

Sobre los problemas han ocurrido en La Araucanía entre RN y Evópoli en medio de la crisis desatada por la muerte de Camilo Catrillanca, Fuenzalida señaló que “el sistema proporcional que para mí ha sido nefasto en estas cosas trae estos problemas, que finalmente hay mucha autoridad, mucho liderazgo político dentro de las regiones (…) y empiezan los egos”. “Hay diputados de Evópoli y de RN y son varios, cada uno tiene su parcela, su ego, cada uno quiere aparecer y entre todos esto se desordena bastante, no es fácil”.

“Hay intereses mezquinos porque finalmente sacan a un intendente y el partido dice es la oportunidad para tener nuestro intendente, de nuestro lado y empieza a aparecer la vieja política que finalmente es cuántos cargo pongo y yo y cuánto poder puedo tener. Es lamentable”. También recordó el episodio del ex ministro de Cultura, Mauricio Rojas, cuando Evópoli se desmarcó y rechazó sus dichos sobre el Museo de la Memoria.

“Tengo la mejor impresión de Evópoli. (…) ellos están haciendo su pega que es un partido más chico que tiene que sobresalir, marcar diferencia (…) ellos tiene que hacer a nota disonante, no sé si (Larraín Matte) hizo mucha reflexión de lo que yo dije (…) ése es el juego de Evópoli. Es válido en un partido que quiere ser diferente a la UDI y RN”. Luego sorprendió: “Es parte de la política, pero no haría de esto un problema”.