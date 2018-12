Ex intendente Mayol respaldó a Carabineros: "Siempre hicieron un trabajo profesional"

19:39 La ex autoridad regional de La Araucanía llegó hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con el Presidente Sebastián Piñera y con el asesor Cristian Larroulet.

El ex intendente de La Araucanía, Luis Mayol, reapareció este martes en los patios del Palacio de La Moneda, donde concretó una reunión con el Presidente Sebastián Piñera y su asesor Cristian Larroulet.

Antes del encuentro, la ex autoridad regional había asegurado que se trataba de un encuentro "de amistad" con el Mandatario.

En declaraciones consignadas por radio Bío-Bío, Mayol habló sobre el rumbo que tomó el caso del homicidio del comunero Camilo Catrillanca, el que motivó su renuncia al cargo.

"Yo tuve una buena relación (con Carabineros), siempre hicieron un trabajo profesional, por lo menos lo que dependía de mí. No tengo reparos que hacer", expresó el ex intendente a propósito de la situación que tiene a cuatro ex uniformados formalizados.

Mayol aseguró que la destrucción de pruebas del asesinato se trata de "hechos puntuales, de personas individuales, que por circunstancias que yo no me explico han cometido un error".

Tras esto dijo que no se sintió engañado con la primera versión entregada por Carabineros, la que había establecido un supuesto delito común como explicación del ataque. "Lo que yo declaré era lo que se sabía en ese momento", comentó.